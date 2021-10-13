Ailesi çay içerken çaydanlığı deviren 10 aylık İsmail Sencer Doğan’ın vücuduna sıcak çay döküldü. Vücudu yanan küçük çocuk, Erzurum’da tedavi altına alındı.

Ağrı’nın merkez ilçesine bağlı Taştekne Mahallesi’nde ikamet eden bir aile 4 Ekim günü çay içtikleri sırada, 10 aylık İsmail Sencer Doğan çaydanlığı çekerek devirdi.

Üzerine sıcak çayın dökülmesi ile 10 aylık bebek, hastaneye kaldırıldı.

ELİNDE VE AYAĞINDA YANIKLAR OLUŞTU

Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi’ne sevk edilen 10 aylık İsmail Sencer Doğan’ın, elinde ve ayağında yanıklar olduğu belirlendi.

“ÖNCE BARDAKLARI GÖTÜRDÜM KEŞKE ÇAYDANLIĞI GÖTÜRSEYDİM”

Anne Sümeyra Doğan, “Ben mutfaktaydım. O sırada kayınvalidemler çay içiyorlardı. İsmail Sencer demliği çekerek devirmiş. Elinde yanmadan dolayı şişme oldu. Emeklemeye yeni başlamıştı. Çok şükür şu an durumu daha iyiye gidiyor. Yeni emekleyen, yeni yürümeye başlayan çocuklara anneler çok dikkat etmeli. Biz ihmal ettik. Önce bardakları mutfağa götürdüm, keşke önce çaydanlığı götürseydim.” diye konuştu.

Ağrı’da, 10 aylık bebeğin üzerine çaydanlık devrildi VİDEO

