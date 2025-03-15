Ağrı’da karlar eridi, evler ve ahırları su bastı

İHA

Ağrı’da hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte dağlardaki karların hızla erimesi, kent genelinde sel ve su baskınlarına yol açtı. Suların aniden yükselmesiyle bazı mahallelerde ev ve ahırlar su altında kaldı. Bölgeden gelen ihbarlar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi harekete geçerek İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerini olay yerine sevk etti.

SULAR TAHLİYE EDİLDİ, HAYVANLAR GÜVENE ALINDI

AFAD İl Müdürü Özkan Aba’nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalara çevredeki ilçelerden destek ekipleri de katıldı. Toplamda 15 araç ve 53 personel, selin etkili olduğu bölgelere yönlendirilerek su tahliye çalışmalarına başladı. İş makineleriyle biriken sular hızla uzaklaştırılırken, mahsur kalan vatandaşlar güvenli alanlara taşındı. Özellikle hayvanları zarar görebilecek çiftçiler için özel kurtarma ekipleri devreye girdi.

Sel felaketinin etkilediği mahalle sakinleri, kısa sürede müdahalede bulunan AFAD ekiplerine teşekkür ederek çalışmaların büyük bir titizlikle yürütüldüğünü ifade etti. Yetkililer, olası yeni su taşkınlarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.