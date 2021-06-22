- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Ağrı'da taşlı sopalı peynir kavgası
Ağrı'da taşlı sopalı peynir kavgası
Semt pazarında çıkan kavgada esnaf ve alıcı arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Taş ve sopalı kavganın o anları kameralara yansıdı.
- İHA
- 22.06.2021 - 13:34
- Güncelleme : 22.06.2021 - 14:48
Ağrı merkezde bulunan sebze pazarında peynir satın alan kişi, bir süre sonra aldığı peynirlerin bozuk olduğunu iddia ederek geri getirdi.
Peynirleri satın aldığı yere götürüp yere dökünce, peynir satan kişiyle aralarında tartışma çıktı. Bir süre sonra tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.
PEYNİR KAVGASI KAMERADA
Taş ve sopaların havada uçuştuğu kavga vatandaşların kamerasına saniye saniye yansırken, koronavirüsün de unutulduğu görüldü.
Ağrı'da taşlı sopalı peynir kavgası VİDEO