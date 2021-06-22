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    Ağrı'da taşlı sopalı peynir kavgası

    Semt pazarında çıkan kavgada esnaf ve alıcı arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Taş ve sopalı kavganın o anları kameralara yansıdı.
    • İHA
    • 22.06.2021 - 13:34
    • Güncelleme : 22.06.2021 - 14:48
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    Ağrı'da taşlı sopalı peynir kavgası

    Ağrı merkezde bulunan sebze pazarında peynir satın alan kişi, bir süre sonra aldığı peynirlerin bozuk olduğunu iddia ederek geri getirdi.

    Peynirleri satın aldığı yere götürüp yere dökünce, peynir satan kişiyle aralarında tartışma çıktı. Bir süre sonra tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

    PEYNİR KAVGASI KAMERADA

    Taş ve sopaların havada uçuştuğu kavga vatandaşların kamerasına saniye saniye yansırken, koronavirüsün de unutulduğu görüldü.

    Ağrı'da taşlı sopalı peynir kavgası VİDEO

    Ağrı da taşlı sopalı peynir kavgası #1

    Ağrı da taşlı sopalı peynir kavgası #2

    Ağrı da taşlı sopalı peynir kavgası #3

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