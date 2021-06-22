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Ağrı'da taşlı sopalı peynir kavgası

Ağrı'da taşlı sopalı peynir kavgası

Semt pazarında çıkan kavgada esnaf ve alıcı arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Taş ve sopalı kavganın o anları kameralara yansıdı.