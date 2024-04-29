İbn-i Sina'nın siğilleri kendiliğinden döken mucize reçetesi bakın neymiş... Ciltte görünen ve rahatsızlık veren siğillerden kurtulmak için İbn-i Sina'nın bin yıllık reçetesini uygulayabilirsiniz. İşte o mucize karışım...

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Siğil, deri yüzeyinde ortaya çıkan, genellikle küçük ve kabarık olan, virüslerin neden olduğu bir deri hastalığıdır.

Genellikle ellerde, parmaklarda, ayak tabanlarında, parmak aralarında, dirseklerde ve dizlerde görülürler, ancak vücudun herhangi bir yerinde ortaya çıkabilirler.

Tıbbın önemli isimlerinden birisi olan İbn-i Sina'nın binlerce yıl önce yazmış olduğu birçok sağlık reçetesi bulunmaktadır.

İbn-i Sina'nın vücuttaki siğiller hakkındada tavsiye ettiği bir reçetesi bulunuyor.

İbn-i Sina'nın bu önerisi sayesinde siğillerin kendiliğinden dökülmesini sağlayacaksınız. İşte siğilleri ortadan kaldıran o reçete...

İbn-i Sina'nın siğilleri tedavi etmek için önerdiği reçetede, soğan suyu ve tuz bulunmaktadır.

Soğan suyunun antioksidan özellikleri vardır, bu da onun siğillerin köklerini kurutarak ortadan kaldırmasını sağlar. Soğan suyu ve tuzun bir araya gelmesiyle, siğillerin dökülmesi hızlanır.

Siğil oluşumunu fark ettiğiniz anda bu karışımı uygulamak, siğillerin çok daha kısa sürede yok olmasını sağlar.

Hazırlanışı

Soğan suyu ve tuz karışımını hazırlamak için ilk olarak 1 adet soğanı haşlayın. Çıkan suyun ılımasını bekledikten sonra süzün ve bir miktar tuz ekleyerek karıştırın.

Elde ettiğiniz bu karışımı siğilin üzerine uygulayın ve kısa süre içerisinde siğillerden kurtulabilirsiniz.