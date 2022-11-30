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    Ağrı'da yolun karşısına geçmeye çalışan adama otomobil çarptı

    Yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucunda yol savrulan adam, olay yerinde hayatını kaybetti.
    • 30.11.2022 - 17:40
    • Güncelleme : 30.11.2022 - 17:46
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    Ağrı'da yolun karşısına geçmeye çalışan adama otomobil çarptı

    Ağrı'nın Atalay Caddesi'nde Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görev yapan M.Y. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Yaşar Demir'e çarptı.

    Çarpanın etkisiyle Demir yere savrulurken çevredeki vatandaşlar yaralıya yardıma koştu.

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

    Yaralı hayatını kaybetti

    Sağlık ekipleri, Demir'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

    Şahsın cenazesi, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Olayla ilgili soruşturma devam ediyor

    İHA'nın haberine göre, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Ağrı da yolun karşısına geçmeye çalışan adama otomobil çarptı #1

    Ağrı da yolun karşısına geçmeye çalışan adama otomobil çarptı #2

    Ağrı da yolun karşısına geçmeye çalışan adama otomobil çarptı #3


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