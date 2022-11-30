- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Ağrı'da yolun karşısına geçmeye çalışan adama otomobil çarptı
Ağrı'da yolun karşısına geçmeye çalışan adama otomobil çarptı
Yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucunda yol savrulan adam, olay yerinde hayatını kaybetti.
- 30.11.2022 - 17:40
- Güncelleme : 30.11.2022 - 17:46
Ağrı'nın Atalay Caddesi'nde Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görev yapan M.Y. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Yaşar Demir'e çarptı.
Çarpanın etkisiyle Demir yere savrulurken çevredeki vatandaşlar yaralıya yardıma koştu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı hayatını kaybetti
Sağlık ekipleri, Demir'in hayatını kaybettiğini tespit etti.
Şahsın cenazesi, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor
İHA'nın haberine göre, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.