Aksaray'da 12 suçtan 30 yıl hapis cezası olan kadın yakalandı Aksaray'da 12 ayrı suçtan aranan ve hakkında 30 yıl hapis cezası bulunan kadın, polisin operasyonuyla gözaltına alındı.

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İHA

Aksaray'da aranan şahıslara yönelik çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 12 ayrı suçtan aranan ve 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan S.K. (30) isimli kadının peşine düştü.

Saklandığı ikamette yakalandı

Kısa sürede kadının saklandığı ikameti tespit eden ekipler, bir süre yaptığı teknik ve fiziksel takibin ardından operasyon için düğmeye bastı.

İkamete yapılan operasyonda kıskıvrak yakalanan kadın, sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Polislere neden görüntülendiğini sordu

Sağlık kontrolünden geçirilmek üzere getirildiği Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde yüzünü kapatan kadın, neden görüntülendiğini de polis memurlarına sordu.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)