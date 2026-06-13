Balıkesir'de davul zurnayla boşanmayı kutladı, lokma dağıttı

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Balıkesir'in Gönen ilçesinde 14 yıllık evliliğin resmen sona ermesiyle birlikte yeni hayatına adım atan Arkun, kararın ardından düzenlediği kutlamada çevredekilere lokma ikram etti.

Davul zurna eşliğinde oynayan Arkun, uzun süren hukuki sürecin sona ermesinden dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

BOŞANMASINI DAVUL ZURNA İLE KUTLADI

Anlaşmazlık nedeniyle yollarını ayırma kararı alan çiftin boşanmasının kesinleşmesinin ardından gerçekleştirilen kutlama, ilçe merkezinde renkli görüntülere sahne oldu.

Vatandaşların da ilgiyle takip ettiği etkinlikte Arkun, yeni bir başlangıcı kutladığını belirtti.

LOKMA DAĞITTI

Gönen'de alışılmışın dışında gerçekleşen boşanma kutlaması, çevredeki vatandaşlar arasında da ilgi uyandırdı.

Davul zurna eşliğinde yapılan kutlama ve dağıtılan lokmalar, renkli görüntüler oluşturdu.