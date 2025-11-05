Aksaray'da alacak-verecek kavgasında kan döküldü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Aksaray'da alacak-verecek kavgası kanlı bitti.

Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan Alpay Ç. isimli şahıs, işletme yetkilileriyle tartışmaya başladı

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Alpay Ç., yanında getirdiği tabanca ile Tuğrul Pınardağ, Ahmet P. ve Emrah P.'ye ateş etti.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP GELDİ

Kurşunların hedefi olan üç kişi kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda Jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yaralılar, ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralılardan Tuğrul Pınardağ, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Diğer yaralıların hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken olayı gerçekleştiren Alpay Ç., Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari ve fiziki takip sonucu arazide saklandığı yerde yakalandı. Zanlının üzerinde olayda kullandığı tabanca da ele geçirildi.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLADI

Jandarma ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, saldırının alacak verecek meselesinden kaynaklandığı öğrenildi.