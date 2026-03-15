İran’dan Ukrayna’ya sert mesaj: Meşru hedef haline geldiler

ABD ile İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sürerken, Ukrayna’nın ABD ve İsrail’e İHA desteği veren İran’dan sert tepki geldi.

'UKRAYNA FİİLEN SAVAŞA DAHİL OLMUŞ VE İRAN İÇİN MEŞRU BİR HEDEF HALİNE GELMİŞTİR'

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Başarısız Ukrayna, İsrail rejimine insansız hava aracı desteği sağlayarak, fiilen savaşa dahil olmuş ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesi uyarınca tüm topraklarını İran için meşru bir hedef haline getirmiştir." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, İran'a karşı bölgeye İHA ve uzman ekip gönderdiklerini duyurmuştu.