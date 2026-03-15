Netanyahu nerede: Güvenlik toplantısına katılmaması komplo teorilerini artırdı

İran ile İsrail ve ABD arasında artan gerilim sürerken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar gündeme oturdu.

VİDEO AÇIKLAMASI YAPAY ZEKA MI?

İddiaların ortaya çıkmasında, Netanyahu’nun yaptığı bir basın açıklamasına ait görüntüler etkili oldu.

Söz konusu videoda Netanyahu’nun elinin altı parmaklı göründüğü ileri sürülürken, görüntülerin yapay zeka ile oluşturulmuş olabileceği yönünde tartışmalar başladı.

GÜVENLİK TOPLANTISINA KATILMADI

İsrail’de gerçekleştirilen son güvenlik bilgilendirme toplantısına Netanyahu’nun katılmaması da iddiaları güçlendiren gelişmelerden biri olarak yorumlandı.

Toplantıya başkanlık eden isim ise İsrail Savunma Bakanı Israel Katz oldu.

Netanyahu’nun toplantıda yer almaması, sosyal medyada “sağlık durumu” ve “öldüğü” yönündeki spekülasyonların yeniden gündeme gelmesine yol açtı.

GAZETECİNİN PAYLAŞIMI TARTIŞMALARI BÜYÜTTÜ

İddiaların fitilini ateşleyen gelişmelerden biri de İsrailli bir gazetecinin sosyal medya paylaşımı oldu.

Söz konusu paylaşımda Netanyahu’nun evinin İran füzelerinin hedefi olduğunu iddia etti.

İsrail Başbakanlık Ofisi’nin X hesabından yapılan kısa süreli bir paylaşımda ise “Kendisine ulaşmak için çabalarımız sürüyor” ifadeleri yer aldı.

Ancak bu paylaşımın kısa süre sonra kaldırılması dikkat çekti.

İSRAİL BAŞBAKANLIK OFİSİ'NDEN "İDDİALAR YALAN" AÇIKLAMASI

Basın mensupları, İsrail Başbakanlık Ofisi'ne sosyal medyada artan “Netanyahu'nun öldürüldüğü” iddialarına ilişkin bir açıklamaları olup olmadığını sordu.

İsrail Başkanlık Ofisi'nden verilen yanıtta, "Bunlar yalan haber, Başbakan iyi durumda." ifadesine yer verildi.