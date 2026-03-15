Arda Güler'den Elche'ye efsane gol: Real Madrid rahat kazandı

La Liga’nın 28. haftasında Real Madrid, sahasında Elche CF ile karşı karşıya geldi.

Real Madrid, Santiago Bernabéu Stadium’da oynanan mücadeleyi 4-1’lik skorla kazandı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Antonio Rüdiger, 44. dakikada Federico Valverde, 66. dakikada Dean Huijsen ve 89. dakikada Arda Güler attı kaydetti.

ARDA'DAN EFSANE GOL

Real Madrid'de 58. dakikada Vinicius yerine oyuna dahil olan Arda Güler, son golü kendi yarı sahasından attı.

Arda Güler'in golü, La Liga tarihinde en uzak mesafeden atılan gol rekorunu egale etti. (68 metre)

Elche'nin tek golünü 85. dakikada Manuel Angel kendi kalesine attı.

La Liga'da üst üste ikinci galibiyetini elde eden Real Madrid, 66 puana yükseldi. Elche, 26 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Real Madrid, sahasında Atletico Madrid'i derbide ağırlayacak. Elche, evinde Mallorca'yı konuk edecek.