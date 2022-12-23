Aksaray'da araç muayenesi randevusuyla 20 milyonluk vurgun

Kurdukları iki şirket üzerinden, 'Araç muayenesi için randevu veriyoruz' diyerek binlerce araç sahibinden yaklaşık 20 milyonluk vurgun yaptığı öne sürülen 20 şüpheli gözaltına alındı.

Aksaray'da internet sitesi ve çağrı merkezi üzerinden 95 lira karşılığında randevu alıp, araçlarını muayene ettiremeyenler, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu.

Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

20 milyon liralık vurgun

Yapılan araştırmada Nazlı A. ve Ferhat Y.'nin, kurduğu 2 şirketle, 'İnternet ve çağrı merkezi aracılığıyla araç muayenesi için randevu veriyoruz' denilerek her bir araç sahibinden 95 TL aldığını saptadı.

Bu yöntemle şüphelilerin, 81 ilden binlerce kişiden, yaklaşık 20 milyon liralık vurgun yaptıkları, banka hesapları sayesinde tespit edildi.

Eş zamanlı baskın

Polis, daha önceden belirlenen adreslere, bu sabah, eş zamanlı operasyon düzenledi.

DHA’nın haberine göre operasyonda Nazlı A., Ferhat Y. ve şirkette çalışan 18 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.