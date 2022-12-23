Petrol
82.69
2.11%
Euro
19.8238
0.12%
Dolar
18.6845
0.12%
Altın
1.079
0.40%
Borsa
5422
0.00%
Bitcoin
319.038
0.05%
BTXN Coin
6.59
-8.59%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 10 C

    Aksaray'da araç muayenesi randevusuyla 20 milyonluk vurgun

    Kurdukları iki şirket üzerinden, 'Araç muayenesi için randevu veriyoruz' diyerek binlerce araç sahibinden yaklaşık 20 milyonluk vurgun yaptığı öne sürülen 20 şüpheli gözaltına alındı.
    • 23.12.2022 - 11:19
    • Güncelleme : 23.12.2022 - 11:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Aksaray'da araç muayenesi randevusuyla 20 milyonluk vurgun

    Aksaray'da internet sitesi ve çağrı merkezi üzerinden 95 lira karşılığında randevu alıp, araçlarını muayene ettiremeyenler, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu.

    Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

    20 milyon liralık vurgun

    Yapılan araştırmada Nazlı A. ve Ferhat Y.'nin, kurduğu 2 şirketle, 'İnternet ve çağrı merkezi aracılığıyla araç muayenesi için randevu veriyoruz' denilerek her bir araç sahibinden 95 TL aldığını saptadı.

    Bu yöntemle şüphelilerin, 81 ilden binlerce kişiden, yaklaşık 20 milyon liralık vurgun yaptıkları, banka hesapları sayesinde tespit edildi.

    Aksaray da araç muayenesi randevusuyla 20 milyonluk vurgun #1

    Eş zamanlı baskın

    Polis, daha önceden belirlenen adreslere, bu sabah, eş zamanlı operasyon düzenledi.

    DHA’nın haberine göre operasyonda Nazlı A., Ferhat Y. ve şirkette çalışan 18 kişi gözaltına alındı.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Aksaray da araç muayenesi randevusuyla 20 milyonluk vurgun #2


    Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile görüştü
    Ekonomi

    Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile görüştü

    Arkanıza Yaslanın, Yatırım Robotu Size Çalışıyor!
    Advertorial

    Arkanıza Yaslanın, Yatırım Robotu Size Çalışıyor!

    Ankara'da üzerine vinç direği devrilen işçi öldü
    3. Sayfa

    Ankara'da üzerine vinç direği devrilen işçi öldü

    Görüş Bildir