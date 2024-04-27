İHA
Bugün saat 11.30 sıralarında, Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi Mahmutesatbey Caddesi üzerinde, sürücü Yusuf D. (24) idaresindeki 41 AOK 228 plakalı hafif ticari araç, yola koşarak çıkan 10 yaşındaki Salih G.'ye çarptı.
Metrelerce havalanıp yere düştü
Çarpmanın etkisiyle metrelerce havalanan çocuk, yere düşerek yaralandı.
Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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