İHA
Konya'dan Aksaray istikametine seyreden H.Ç. idaresindeki araç, Sultanhanı ilçesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı ve şarampole yuvarlandı.
Takla atarak durabilen araç adeta hurdaya dönerken araç içerisinde bulunan ve emniyet kemeri takılı olan sürücü, kazayı burnu bile kanamadan atlattı.
Olay yerine ekipler sevk edildi
Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ayakta sağlık kontrolünden geçirirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı. Araç sürücüsü, kaza sonrası aracın başında çekiciyi bekledi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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