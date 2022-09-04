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    Aksaray'da asansörde kalanların kahkaha atıp küfür yağdırdığı anlar

    İş merkezinin asansöründe mahsur kalan 3’ü kadın 4 genç, kurtarılma sırasında önce kahkahalar attı sonra ise imdat çağlıklarıyla hem yardım istedi hem de küfrettiler.
    • 04.09.2022 - 08:53
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    Aksaray'da asansörde kalanların kahkaha atıp küfür yağdırdığı anlar

    Aksaray'ın Hacı Hasanlı Mahallesi'ne bağlı Gündoğdu Caddesi üzerinde bulunan iş merkezinde çalışan 3’ü kadın 4 kişi, evine gitmek istedi.

    Çalışanların 3'üncü kattan bindikleri asansör, 2'nci kata geldiğinde aniden durdu ve kapıları açılmadı.

    Bunun üzerine 4 genç, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

    Asansörün içinde kahkahalar attılar

    İtfaiye ekiplerinin kısa sürede bölgeye gelmesinin ardından 4 genci kurtarma çalışması başladı.

    Teknik yöntemlerle asansörü açmaya çalışan itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar verse de asansörün kapısı açılmadı.

    Asansörde kalan 4 genç, ilk önce eğlenceli buldukları çalışma esnasında mahsur kaldıkları kabin içinde kahkahalar atarak cep telefonu ile birbirlerinin görüntüledi.

    Aksaray da asansörde kalanların kahkaha atıp küfür yağdırdığı anlar #1

    'İmdat' diyerek küfrettiler

    Kapının açılmaması üzerine itfaiye ekipleri, kapıyı açmak için ayırıcı makinesiyle açmak istedi. Bunun üzerine bina yöneticisi, kapının kırılmaması gerektiğini belirterek çalışmaya engel oldu.

    Bu nedenle hiçbir şey yapamayan itfaiye erleri, asansördeki gençlere teselli olmaya çalıştı. Kahkahalar atarak asansör kabininde adeta eğlenen gençler olayın ciddiyetini anlayınca bu kez "İmdat" çığlıklarıyla küfürler yağdırmaya başladı.

    Hem yardım isteyen hem de asansör içinde küfreden gençlerin kurtarılması için asansör firmasının servis ekibi çağırıldı.

    Aksaray da asansörde kalanların kahkaha atıp küfür yağdırdığı anlar #2

    Küfüredip 'Kırın kapıyı' diye bağırdılar

    Kapının kırılmaması üzerine sinirlenen gençler, etrafa küfürler yağdırarak, "Kırın kapıyı" diye bağırdı.

    Bir süre sonra iş merkezine gelen asansör servis görevlileri, kısa süren çalışmayla 4 genci de kabinden çıkardı.

    İHA'nın haberine göre; asansör servis görevlisi kapının elektronik kartının geçmiş günlerde yandığını ve yenisi katıldığını belirterek asansörün yeniden bakıma alınması gerektiğini söyledi.

    Aksaray da asansörde kalanların kahkaha atıp küfür yağdırdığı anlar #3

    Aksaray da asansörde kalanların kahkaha atıp küfür yağdırdığı anlar #4

    Aksaray da asansörde kalanların kahkaha atıp küfür yağdırdığı anlar #5

    Aksaray da asansörde kalanların kahkaha atıp küfür yağdırdığı anlar #6

    Aksaray da asansörde kalanların kahkaha atıp küfür yağdırdığı anlar #7


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