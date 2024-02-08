Aksaray'da boş arsada erkek cesedi bulundu 79 yaşındaki Hüsnü Aktaş'ın, yaşadığı sokaktaki boş arsada odunların yanında cansız bedeni bulundu.

DHA

Aksaray'da Ereğlikapı Mahallesi 1607 Sokak’ta yoldan geçenler, arsadaki odunların yanında hareketsiz yatan bir kişiyi görünce durumu, 112'ye bildirdi.

İhbarla adrese gelen ekipler, yerde yatan kişinin aynı sokakta oturan Hüsnü Aktaş olduğunu belirledi.

Ölüm nedeni araştırılıyor

Aktaş’ın cesedi otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Vücudunda darp ve yara izi olmayan Aktaş'ın ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)