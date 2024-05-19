Aksaray'da düğün konvoyundakiler, lastik yakıp havaya ateş açtı

DHA
Dün saat 19.00 sıralarında Aksaray Nakkaş Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'ndaki trafik ışıklarında, bir düğün konvoyunda bulunan bazı kişilerin lastik yakması sonrası etrafı duman kapladı.
Havaya silahlarla ateş açtılar
Düğün konvoyu caddede ilerlediği sırada konvoydaki araçlardaki bazı kişiler tarafından silahla havaya ateş açıldı.
O anlar, mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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