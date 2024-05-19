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Aksaray'da düğün konvoyundakiler, lastik yakıp havaya ateş açtı

Aksaray'da düğün konvoyundakiler, lastik yakıp havaya ateş açtı düğün konvoyundaki araçtaki bazı kişiler, lastik yakıp araçlardan havaya ateş açtı. O anlar, mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.