Tarihçi Ahmet Taşağıl: Türkler, Osmanlı sayesinde Araplaştı

Türk tarihi yakından araştırılıyor...

Türk tarihinin sürekliliği, dünya medeniyetine sağladığı katkılar bakımından kritik önem taşır.

Uzmanlar, katıldıkları programlarda ve seminerlerde bu konulara ilişkin görüşlerini vatandaşlara iletmeye devam ediyor.

TEKRAR GÜNDEM OLDU

Geçtiğimiz yıl yayınlanan Prof. Dr. Ahmet Taşağıl ve Fatih Altaylı'nın katıldığı 'Teke Tek Bilim' programı, bir kez daha gündem oldu.

Türklerin tarihinin konuşulduğu programda Fatih Altaylı, konuğuna "Osmanlı’dan sonra Türklerin Araplaştığı görülüyor, bunun nedeni sizce nedir?" sorusunu yöneltti.

"TÜRKLER OSMANLI SAYESİNDE ARAPLAŞTI"

Bu soruya yanıt veren Taşağıl, Türklerin Osmanlı sayesinde Araplaştığını iddia etti.

Bu Araplaşmanın Ebussuud Efendi döneminde başladığını söyleyen Taşağıl, "Araplaşmanın faturası Türklere çok ağır oldu." ifadelerini kullandı.

"MISIR'DAN GETİRİLEN ARAP EBUSSUUD EFENDİ BAŞLATTI"

Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, açıklamalarında şunları kaydetti:

"Bu durum Mısır’ın fethinden sonra olabilir, Memlük Devleti’nin yıkılışından sonra. Memlükler Mısır’da olmasına rağmen Araplaşmadı, ancak Osmanlı Araplaştı. Türklerin Araplaşmasının nedeni Osmanlı’dır. Bu süreç sarayda başladı. Bu süreci, Halifeliğin Osmanlıya geçmesi ile Yavuz döneminde Mısır'dan getirilen Arap Ebussuud Efendi başlattı.

Araplaşmanın faturası Türklere çok ağır oldu; medreselerde pozitif bilimden uzaklaşılmasıyla birlikte gerileme başladı. Ben bu durumu Arap kültürünün etkisine bağlıyorum. Ben Anadolu’da, taşrada Araplaşmanın çok olduğu kanaatinde değilim. Bu durum daha çok merkezde, sarayda. Burada başladı diye düşünüyorum ve bunun faturası çok ağır oldu."

EBUSSUUD EFENDİ KİMDİR?

Bu görüntüler bir yılın ardından gündem olurken tarihçi Ahmet Taşağıl'ın bahsettiği Ebussuud Efendi'nin, tarih kaynaklarına bakıldığı zaman Türk olduğu biliniyor.

1490 ila 1574 yılları arasında yaşayan Ebussuud Efendi, Osmanlı İmparatorluğu'nun en parlak döneminde görev yapmış, tarihin en etkili hukukçularından ve din alimlerinden biridir.

Özellikle Kanuni Sultan Süleyman dönemindeki çalışmalarıyla devletin hukuk yapısını şekillendirmiştir.

ASLEN ÇORUMLU

Ebussuud ismiyle anılsa da asıl adı Muhammed’dir. Ebussuud Efendi, 30 Aralık 1490’da İstanbul'da dünyaya gelse de aslen Çorum’a bağlı İskilip'in İmâd (Direklibel) köyündendir.

29 yıl boyunca Osmanlı tarihinin en uzun süre görev yapan şeyhülislamı olan Ebussuud Efendi, ünlü alim Ali Kuşçu’nun yeğenidir.