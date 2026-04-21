Gülistan Doku soruşturmasında Tuncay Sonel hakkında tutuklama talep edildi

Gülistan Doku, Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisiydi.

5 Ocak 2020 tarihinde Tunceli'nin Dersim ilçesinde kendisinden haber alınamadı.

GENÇ KIZDAN BİR DAHA HABER ALINAMADI

O gün öğle saatlerinde KYK yurdundan ayrılarak öğretmeninin evinden çıktı, eski erkek arkadaşı Zeinal Abakarov ile kısa bir görüşme yaptıktan sonra Sihenk Mahallesi'ndeki minibüs durağından üniversite dolmuşuna bindiği MOBESE görüntüleriyle tespit edildi.

Dolmuştan nerede indiği belirlenemedi ve o tarihten beri izine rastlanmadı.

DELİL KARARTMA İDDİALARI GÜNDEME GELDİ

Aile, kayıp başvurusu yaptıktan sonra cinayet şüphesiyle soruşturma talep etti.

İlk dönemde 'intihar' ihtimali üzerinde duruldu; Uzunçayır Baraj Gölü'nde aylar süren aramalar yapıldı ancak sonuç alınamadı.

Soruşturma yıllarca ilerleyemedi; delil karartma, SIM kart verilerinin silinmesi, hastane kayıtlarının değiştirilmesi gibi iddialar gündeme geldi.

DOSYA 'CİNAYET' SORUŞTURMASINA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

2026 yılında Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı yeniden ele aldı.

Yeni deliller ışığında soruşturma, 'kasten öldürme' ve 'cinsel saldırı' suçları üzerinden derinleştirildi.

7 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi; 13 şüpheli gözaltına alındı.

TUNCELİ ESKİ VALİSİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında, 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlamasıyla idari ve adli işlem başlatıldı.

Sonel, Elazığ'da gözaltına alınıp, İçişleri Bakanlığı tarafından açığa alındı.

Gözaltı süresi uzatılan Sonel'in, adliyeye sevkinin sağlandığı öğrenildi.

HAKKINDA TUTUKLAMA TALEP EDİLDİ

Sonel'in savcılık sorgusu tamamlandı.

Savcılık, Sonel hakkında tutuklama talep ederek mahkemeye sevk etti.

NE OLMUŞTU?

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgusu tamamlanan Mustafa Türkay Sonel, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı ve 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı.

Böylece soruşturmadaki tutuklu sayısı 10'a yükseldi.

10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Mustafa Türkay Sonel'in, soruşturmanın baş şüphelilerinden Umut A. ile yakın arkadaşı olduğu ve firari şüpheli Umut A. için kırmızı bülten çıkarıldığı belirtildi.

Tutuklanan diğer şüpheliler arasında Gülistan Doku'nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer, üvey babası Engin Yücer, eski vali koruması Şükrü Eroğlu, eski polis Gökhan Ertok, Tunceli İl Özel İdaresi eski çalışanı Erdoğan Elaldı ve dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir yer alıyor.

Soruşturma, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü olarak sürdürülüyor; firari şüpheliler için uluslararası arama çalışmaları devam ediyor.