Aksaray'da ‘dur’ ihtarına uymayan alkollü sürücü 2. noktada yakalandı

Aksaray'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve 2. uygulama noktasında yakalanan sürücü 57 promil alkollü çıktı.

Aksaray Cumhuriyet Mahallesi 123. Cadde üzerinde, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında polis ekipleri, TOKİ istikametine seyreden 68 ACC 765 plakalı otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu.

KAÇAN SÜRÜCÜ, 2. UYGULAMA NOKTASINDA YAKALANDI

Dur ihtarına uymayan sürücü hızla kaçarken, araç tüm ekip ve istasyonlara anons ile bildirildi. Bir süre sonra Nevşehir Caddesi eski cezaevi kavşağında 2. uygulama noktasına gelen sürücü bu kez polislerden kaçamadı.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİNE EL KONULDU

Önlem alan polisler sürücüyü kavşakta yakaladı. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen sürücü Hakan G. (49) 57 promil alkollü çıkarken, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Alkollü araç kullanmaktan bin 339 TL, ‘dur’ ihtarına uymamaktan ise 314 TL olmak üzere bin 653 TL para cezası kesildi. Sürücünün aracı ise alkol muayenesinden geçirilen bir yakınına teslim edildi.