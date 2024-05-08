Hollanda polisi Filistin'i destekleyen öğrencileri copladı Hollanda polisi, Amsterdam Üniversitesi'nin Roeterseiland kampüsüne dozerle girerek Filistin destekçesi öğrencilerin çadırlarını yıktı, coplarla saldırdı...

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ensonhaber.com

İsrail'in Filistin'de masumlara uyguladığı zulme dünyadan tepkiler gelmeye devam ediyor..

Binlerce kadın ve çocuğu öldüren İsrail'in durması için Amerika'da üniversite öğrencileri eylem başlattı.

Bu eylemler sırasında İsrail yanlısı grupların saldırılarına ve polisin şiddetine maruz kalan öğrenciler, direnmeye devam ediyor.

ABD üniversitelerindeki protestolar, Hollanda'da da başladı.

Öğrenciler kampüste kamp kurdu

Hollanda'da Filistin destekçisi öğrenciler, Gazze ile dayanışmalarını göstermek amacıyla Amsterdam Üniversitesi kampüsünde kamp kurdu.

Amsterdam Üniversitesi'nin Roeterseiland kampüsünde çadırlarla kamp kuran Filistin destekçisi öğrenciler, okul yönetiminin İsrail ile bağlantılı kurumlarla çalışmamasını talep etti.

Okul yönetimi ise eylemi sonlandırmak için polise başvurdu.

Polis kampüse dozerle girdi, çadırları yıktı

Hollanda polisi, Amsterdam Üniversitesi kampüsünde İsrail'i protesto eden öğrencileri dağıtmak için kampüse dozerler ile girerek çadırları söktü.

Öğrencileri copladılar

Filistin destekçisi öğrencilere coplarla saldıran polis, çok sayıda öğrencinin yaralanmasına neden oldu.