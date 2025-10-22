Aksaray'da ehliyetsiz arkadaşına motosikleti veren sürücü, polise yalvardı: Vallahi çok borcum var

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Aksaray'ın Paşacık Mahallesi'nde meydana gelen olayda, mahallede devriye atan asayiş ekipleri şüphe üzerine motosikleti durdurdu.

Batuhan S. isimli sürücü, ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirildi.

POLİSE YALVARDI

Batuhan S. isimli sürücünün ehliyetinin olmadığı tespit edilirken, olay yerine cezai işlemler için trafik ekipleri istendi.

Sürücünün arkasında yolcu olarak bulunan motosiklet sahibi 18 yaşındaki Muhammet Ç. polis memurlarına ceza yazılmaması için dil döktü.

Muhammet Ç., "18 yaşındayım, bir sürü cezam var. Vallahi çok borcum var" diye polise dakikalarca yalvardı.

TOPLAM 37 BİN 354 LİRA PARA CEZASI

Olay yerine gelen trafik şubesi ekipleri sürücüye ehliyetsiz araç motosiklet kullanmaktan 18 bin 677, motosiklet ruhsat sahibine de kullandırmaktan 18 bin 677 lira olmak üzere toplam 37 bin 354 lira para cezası kesildi.

MOTOSİKLETİ TESLİM ALAN SÜRÜCÜ, KASKSIZ YAKALANDI

Motosiklet olay yerine gelen ehliyetli bir yakınına teslim edilirken, motosikleti teslim alıp yola çıkan sürücü bu kez de Kent Güvenlik Sistemi (KGYS) kameralarına kasksız şekilde yakalandı.

KGYS tarafından motosikletin plakasına kasksız motosiklet kullanmak ve trafik işaretlerine uymamaktan toplam bin 986 lira daha ceza kesildi.