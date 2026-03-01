Hamaney'in ölümü sonrası Irak'ta üç günlük yas ilan edildi

İran devlet televizyonu, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece yarısı duyurdu.

İran devlet televizyonu, Ali Hamaney'in hayatını kaybettiğini belirterek, "İran İslam devrimi lideri şehadete ulaştı." ifadesini kullandı.

İran hükümeti de Hamaney'in hayatını kaybetmesi üzerine 40 günlük ulusal yas ve 7 günlük resmi tatil ilan etti.

Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbesi'nin kubbesine siyah bayrak çekilirken bölgeye gelen İranlılar, Hamaney'in ölümü nedeniyle gözyaşı döktü.

IRAK'TA DA ÜÇ GÜNLÜK MİLLİ YAS İLANI

Irak Hükümet Sözcüsü Basim el-Avvadi tarafından yapılan yazılı açıklamada saldırı sert bir dille kınandı.

Açıklamada, “Irak, bölgeyi eşi benzeri görülmemiş düzeyde bir şiddete sürükleyen, çatışmaları körükleyen, uluslararası güvenlik ve barışı temelden sarsan askeri operasyonların derhal ve şartsız olarak durdurulması çağrısını tekrarlamaktadır” ifadelerine yer verildi.

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN BULUNDUĞU BÖLGEYE GİRMEYE ÇALIŞTILAR

Başkent Bağdat’ta sabah saatlerinde İran yanlısı silahlı grupların destekçileri, Hamaney’in öldürülmesine ve hava saldırılarına tepki göstermek amacıyla ABD Büyükelçiliği’nin de bulunduğu yüksek güvenlikli Yeşil Bölge’ye girmeye çalıştı.

Bağdat’taki Asma Köprü önünde toplanan kalabalık, beton bariyerleri aşmaya yönelince Irak güvenlik güçleri müdahalede bulundu. Protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullanıldığı bildirildi.

İRAN'IN LİDERİ HAMANEY KİMDİR?

Ayetullah Ali Hamaney 19 Nisan 1939'da Meşhed kentinde doğdu.

Meşhed ve Kum kentlerinde dini ilimler eğitimi alan Hamaney, 1962 yılında Kum'da Ayetullah Humeyni'nin Şah'a karşı başlattığı harekete katıldı. Çeşitli aralıklarla tutuklandı ve sürgüne gönderildi.

1978'de İslam Cumhuriyeti Partisi kurucularından olan Hamaney, devrim sonrası Temmuz 1979'da İran İslam Cumhuriyeti Savunma Bakanı Yardımcılığını üstlendi.

24 Kasım 1979'da İslam İnkılabı Muhafızları Ordusu Başkanlığına atanmasının yanı sıra aynı yıl, Tahran Cuma namazı imamlığına atandı. 1980 yılında İmam Humeyni tarafından İran Yüksek Savunma Şurası'na temsilci olarak atandı. Aynı yıl, İran Meclisine Tahran milletvekili olarak seçildi.

1981'DE BOMBALI SALDIRIDA YARALANDI

27 Haziran 1981 tarihinde Tahran Ebuzer Camisi'nde Halkın Mücahitleri grubunun düzenlediği iddia edilen bombalı saldırısında ağır yaralandı. Ekim 1981'de yapılan seçimlerde devrimden sonra ülkenin 3'üncü Cumhurbaşkanı seçildi. 1985 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmasıyla da ikinci kez Cumhurbaşkanı oldu.

1989'DAN BERİ ÜLKEYİ YÖNETEN İSİM

Humeyni'nin vefatından sonra Hamaney, ülke liderini seçme ve denetlemeyle görevli Uzmanlar Meclisi tarafından Haşimi Rafsancani'nin desteğiyle 1989 yılında ülkedeki en üst makam olan Lider (Rehber) olarak seçildi.

Yönetimi boyunca Batı karşıtlığıyla ön plana çıkan Hamaney, Rusya ve Çin ile iyi ilişkiler kurmaya çalıştı.

İran'da seçimle işbaşına gelen Cumhurbaşkanı sınırlı yetkilere sahipken, Ali Hamaney'in temsil ettiği liderlik makamı, tüm devlet organlarının üzerinde, sahip olduğu anayasal yetkilerle iç ve dış politika konularında son sözü söyleyen isim oldu.

Cumhurbaşkanı dahil olmak üzere tüm devlet organlarının üzerinde bir otoriteye sahip Rehber, İran Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı olarak iç güvenlik ve dış politika konularında da belirleyici rol oynadı.

Özellikle son yıllarda, yönetim sorunları ve ekonomik problemlerden kaynaklanan sokak gösterilerinde Hamaney yönetim karşıtı eylemcilerin hedefi oldu.