ABD, İran'ın 9 donanma gemisini imha etti

ABD-İran arasında yeni gelişme..

İran, ABD ve İsrail'in Hamaney'in ölümüne neden olan saldırılarına yönelik misilleme saldırılarına devam ediyor.

Bu kapsamda son olarak İran Devrim Muhafızları'nın ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln'ü hedef aldığını duyurmasının ardından ABD'den yanıt geldi.

ABD, kendilerinin İran gemisini vurup batırdığını duyurmasının ardından konuya ilişkin detaylı bilgiyi ABD Başkanı Donald Trump, verdi.

9 İRAN GEMİSİ İMHA EDİLDİ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, İran Donanması'na ait 9 geminin vurularak imha edildiğini söyledi.

"DENİZ KUVVETLERİ KARARGAHLARINI BÜYÜK ÖLÇÜDE YERLE BİR ETTİK"

Trump, şu ifadeleri kullandı:

9 İran Donanma Gemisini imha edip batırdığımız, bunlardan bazılarının nispeten büyük ve önemli olduğu bilgisi tarafıma ulaştı.



Geri kalanların da peşindeyiz.



Onlar da yakında denizin dibinde yüzecekler!



Farklı bir saldırıda, Deniz Kuvvetleri Karargahlarını büyük ölçüde yerle bir ettik.