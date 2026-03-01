İran füzesi İsrail'i vurdu: 9 kişi öldü, 11 kişi kayıp

28 Şubat sabahı ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı hava saldırılarına İran'dan da misilleme geldi.

Körfez'deki ABD üssü bulunan noktalara İHA ve balistik füzeler ateşleyen İran, İsrail'in birçok noktasına da saldırı düzenledi.

9 İSRAİLLİ ÖLDÜ

İran'dan fırlatılan bir füze, Batı Kudüs yakınlarındaki Beyt Şemeş kentinde bir binaya isabet etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, bölgeye arama-kurtarma ve çok sayıda sağlık ekibinin yanı sıra yaralıların tahliyesi için helikopter sevk edildiği bildirildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, 9 İsraillinin öldüğü olayda ikisi ağır, 28 kişinin yaralandığını açıkladı.

11 KİŞİDEN HABER YOK

Yaralıların çevre hastanelere nakledildiği kaydedildi. İsrail polisinden yapılan açıklamada, füzenin isabet ettiği bölgede hala 11 kişiden haber alınamadığı belirtildi.

Söz konusu kayıp şahısların bulunması için enkaz alanında çalışmaların sürdüğü bildirildi.