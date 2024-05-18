Aksaray'da eşler arasında hareketli anlar yaşandı...
Dün saat 18.00 sıralarında uzaklaştırma kararı bulunan Musa M., sevgilisi Ümmühan K. ve 15 yaşındaki oğlu Samet M. ile birlikte eşya almak için eşi Hikmetine M.'nin evine gitti.
Eşinin sevgilisiyle geldiği tepkiyi gösteren Hikmetine M., aynı mahallede oturan kardeşleri Bayram K. (40) ile Mustafa K.'ye (35) haber verdi.
Baba oğul kavgada yaralandı
Evin önündeki tarafların arasında çıkan tartışma kısa sürede hararetlenerek kavgaya dönüştü.
Taşlı kavgada Musa M, ile Samet M. yaralandı. Baba oğul, çevredekilerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
4 kişi gözaltına alındı
Polis ekipleri kavgaya karışan Hikmetine M., kardeşleri Bayram K.ve Mustafa K. ile Ümmühan K.'yi gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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