İsrail ve Lübnan arasında tarihi temas: 1993 sonrası ilk doğrudan görüşme

Gözler İsrail ile Lübnan arasındaki görüşmelerde...

Görüşmeye, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD’nin Lübnan Büyükelçisi Michel Issa, Lübnan’ın ABD Büyükelçisi Nada Hamadeh, İsrail’in ABD Büyükelçisi Yechiel Leiter ve ABD Dışişleri Bakanlığı Müşaviri Michel Needham’ın katıldı.

"HİZBULLAH'IN ETKİSİNİ SONA ERDİRMEK İÇİN FIRSAT"

Görüşme öncesinde açıklamalarda bulunan Rubio, Lübnan halkının İran’ın bölgedeki etkisinin mağduru olduğunu belirterek, bu sürecin sona ermesi gerektiğini vurguladı.

Rubio, “Bu görüşme, bölgede Hizbullah’ın 20-30 yıllık etkisini kalıcı olarak sona erdirmek için tarihi bir fırsat” dedi.

Sorunun karmaşıklığına dikkat çeken Rubio, müzakerelerin kısa sürede sonuçlanmasının beklenmediğini ancak sürecin kalıcı bir barış için zemin oluşturabileceğini ifade etti.

GÜNDEM ATEŞKES VE KALICI BARIŞ

Doğrudan temasların ana gündem maddeleri arasında ateşkes sağlanması, uzun vadede Hizbullah’ın silahsızlandırılması ve iki ülke arasında kapsamlı bir barış anlaşması yer alıyor.

Görüşmeler, İsrail ile Hizbullah arasında çatışmaların sürdüğü ve İsrail’in Lübnan’ın güneyinde yürüttüğü askeri operasyonların uluslararası tepki çektiği bir dönemde gerçekleşiyor.

NETANYAHU'NUN TUTUMU DEĞİŞTİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, daha önce Lübnan’ın doğrudan görüşme taleplerine mesafeli yaklaşmıştı. Ancak ABD Başkanı Donald Trump’ın gerilimi düşürme yönündeki baskıları sonrası, Washington’daki görüşmelere onay verdi.

Görüşme öncesinde Lübnan hükümeti ve Washington yönetimi, İsrail’den saldırılara ara vermesini talep etti. Netanyahu yönetimi, Beyrut’a yönelik saldırıların azaltılmasını kabul ederken, ülkenin güneyine yönelik operasyonlarını sürdürdü.

MÜZAKERE KARARI ÇIKTI

ABD, Lübnan ve İsrail tarafından yapılan ortak açıklamada, "Taraflar, ABD’nin himayesinde doğrudan müzakereler başlatma konusunda anlaştı" denildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott, ABD'nin arabuluculuğunda Washington'da yapılan ve "1993 yılından bu yana en üst düzey doğrudan görüşme" olarak kayıtlara geçen görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, görüşmenin "çok verimli" geçtiği, ABD'nin iki ülkeyi tebrik ettiği ve ileriye dönük görüşmeler için bugünkü görüşmenin güçlü bir zemin oluşturduğu belirtildi.

Açıklamada, tüm tarafların karşılıklı olarak kararlaştırılan bir zaman ve yerde doğrudan müzakerelere başlamayı kabul ettiğini vurgulandı.

LÜBNAN'DAN "TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ" VURGUSU

Lübnan tarafının, İsrail'in devam eden saldırılarına atıfla, "Lübnan Devleti, 2024 Kasım'ında yapılan çatışmaların durdurulması duyurusunun tam olarak uygulanmasının acil bir ihtiyaç olduğunu yeniden teyit ederek, toprak bütünlüğü ve tam devlet egemenliği ilkelerini vurguladı." şeklindeki ifadesi açıklamada yer aldı.

ABD ile İsrail'in Hizbullah konusundaki beklentilerinin net bir şekilde ortaya konduğu belirtilen açıklamada, "ABD, görüşmelerin 2024 anlaşmasının kapsamını aşarak kapsamlı bir barış anlaşmasına varabileceğini umduğunu belirtti. ABD, Hizbullah'ın devam eden saldırılarına karşı kendini savunma hakkı konusunda İsrail'e desteğini de ifade etti." değerlendirmesi yapıldı.

Ayrıca bundan sonraki görüşmelerin de ABD'nin arabuluculuğunda yapılması gerektiği vurgulanan açıklamada, Lübnan'ın yeniden inşasına yönelik olası yardımlarla ilgili konuların da ele alınacağı belirtildi.

İsrail'in görüşmedeki yaklaşımına ilişkin ise "İsrail Devleti, Lübnan’daki tüm devlet dışı terör gruplarının silahsızlandırılması ve tüm terör altyapısının ortadan kaldırılmasına yönelik desteğini dile getirmiş ve iki ülke halklarının güvenliğini sağlamak amacıyla Lübnan Hükümeti ile işbirliği yapma kararlılığını ifade etmiştir." ifadesine yer verildi.