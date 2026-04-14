AK Parti'den Lvbel C5 konserindeki görüntülere tepki

Lvbel C5 adıyla tanınan rapçi Süleyman Burak Bodur, İstanbul'da verdiği konser esnasında dinleyicilerin "Zıplamayan Tayyipçi" sloganlarına, "Zıplamayan kalmasın İstanbul" diyerek destek verdi.

Konser alanında atılan sloganlar ve Bodur'un bu tavrı, AK Partili siyasetçilerin tepkisini çekti.

AK PARTİLİ İSİMLERDEN TEPKİ

AK Parti'nin Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yürüten Yusuf İbiş, konser görüntülerini alıntılayarak, "Siz havlamanıza devam edin. Biz, sizi daha çok zıplatacağız :)" mesajını paylaştı.

İbiş'in paylaşımına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar da gönderiyi yeniden yayımlayarak destek verdi.