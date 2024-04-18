Aksaray'da estetik dolandırıcılarına baskın: 3 kişi tutuklandı Bir hastanın ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, estetik ameliyatlarını sağlık ameliyatı gibi göstererek kamuyu yüksek miktarda zarara uğratan doktor ve ekibini yakaladı.

İHA

Emniyet güçlerinin dolandırıcılar ile mücadelesi devam ediyor.

Bu kez olayın adresi Aksaray oldu...

7 ay önce bir hastanın polise şikayetiyle gün yüzüne çıkan dolandırıcılık olayıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçerek olayla ilgili geniş çaplı araştırma ve takip başlattı.

6 ay süren fiziki takiple yakalandılar

Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kulak Burun Boğaz (KBB) branşında sağlık hizmeti verirken istifa eden doktor S.Ç. (41) ve ortakları olduğu belirlenen medikal işletmecileri T.Ö. (50) ve A.V. (44) hakkında teknik ve fiziksel takip başlatıldı.

6 ay süren teknik ve fiziksel takiple şahısların her türlü suçlarını delillerle çıkaran KOM ekipleri bunun üzerine operasyon için düğmeye bastı.

Özel muayenehaneye ve medikal dükkanına yönelik yapılan operasyonlarda doktor ve medikal işletmecisi 2 arkadaşı gözaltına alındı.

Birçok suçtan yargılanmak üzere gözaltına alındılar

İrtikap-Suçtan Elde Edilen Malvarlığı Değerlerini Aklama-Kamu Kurumu Aleyhine Dolandırıcılık suçları ve kendisine burun ve burun estetiği ameliyatına gelen hastalarından malzeme parası adı altında para talep ederek medikal iş yerlerine yönlendirdiği, yapmış olduğu estetik ameliyatlarını sağlık ameliyatı gibi göstererek kamuyu yüksek miktarda zarara uğrattıkları suçundan gözaltına alınan doktor ve ekibi emniyetteki sorgularının ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi.

3 kişi tutuklandı

Burada hakim karşısına çıkarılan 3 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)