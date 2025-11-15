Abone ol: Google News

Aksaray'da fuhuş operasyonu: 3 tutuklama

Kentte polis tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. İş yerleri faaliyetten men edilirken, yüklü miktarda TL ve döviz ele geçirildi.

Yayınlama Tarihi: 15.11.2025 15:44
  • Aksaray'da polis, masaj salonlarında fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
  • Operasyonda 4 şüpheli yakalandı, bunlardan 3'ü tutuklandı, iş yerleri kapatıldı.
  • 55 bin 55 TL ve 50 euro ele geçirildi, 16 kişiye idari para cezası verildi.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 'güzellik merkezi' adı altında faaliyet gösteren masaj salonlarında fuhuş yapıldığı ihbarı sonrası çalışma başlattı.

Operasyonda Y.S., B.S., F.M. ve O.A., gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLERDEN 3'Ü TUTUKLANDI

Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 55 bin 55 lira ve 50 euro ele geçirilirken, iş yerleri faaliyetten men edildi.

İş yerlerinde bulunan 16 kişiye de idari para cezası uygulandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.S. F.M. ve O.A. tutuklanırken, B.S. adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

