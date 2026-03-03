İranlı kadın futbolcular seremonide milli marşı söylemedi

Avustralya’da başlayan 2026 Kadınlar Asya Kupası, dikkat çeken anlara sahne oldu.

Turnuvaya savaşın gölgesinde katılan İran Kadın Milli Futbol Takımı, turnuvanın ilk maçında Güney Kore'yle karşı karşıya geldi.

Mücadele başlamadan önce seremoniye çıkan İranlı kadın sporcular, milli marş sırasında sessiz kaldı.

KADIN FUTBOLCULAR MİLLİ MARŞI OKUMADI

İran'daki rejimi protesto etmek için milli marşı söylemeyen İranlı kadın sporcuların o anları objektiflere yansıdı.

Öte yandan İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

SALDIRILAR SÜRÜYOR

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.