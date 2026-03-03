Dubai'de yaşayan Pınar Kerimoğlu paylaştı: Her şey yolunda

ABD-İsrail saldırısına misilleme yapan İran'ın füzeleri Dubai'ye düştü. Dubai'ye yerleşen modacı Pınar Kerimoğlu, yaşadıklarını sosyal medyadan anlattı.

İlk aşamada korku dolu anlar yaşadığını söyleyen ünlü isim, şu an güvende olduklarını dile getirdi.

"SIĞINAK YOK"

"Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Dubai'de hiçbir yerde sığınak olduğunu düşünmüyorum" diyen modacı, daha sonra ise güvende olduklarını söyledi.

"ŞU AN DUBAİ ESKİ HALİNDE"

Evinden sık sık paylaşım yapan Pınar Kerimoğlu, tüm gece haberleri takip edip sabah da yaptığı paylaşımda "Çok güzel uyuduk. Sorun yoktu. Şu hava yolları da bir açılsa keşke en azından Yücel buraya gelir ya da biz gideriz. 2 gün okullar tatil. 3 Mart'taki biletimiz iptal edildi. Şu an Dubai eski halinde, her şey güzel. İlk önce panik yaşadık, yaşamasak insan değilizdir." dedi.

Pınar Kerimoğlu görüntülerin bir kısmının fake olduğunu ifade ederek "Biraz fazla abartıldı bence. Biz İran'a en yakın bölgedeyiz. O yüzden sesleri biz duyuyoruz." ifadelerini kullandı.