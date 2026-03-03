Akaryakıtta tabela yine değişecek

Orta Doğu ısınmış durumda.

ABD-İsrail ve İran üçgeninde gerginlikler sürerken, bu durum ise petrol fiyatlarının artmasına neden oldu.

Çatışmalar öncesi Brent petrol 70 dolar seviyesinde seyrediyordu ancak savaşın başlamasıyla beraber Brent petrol, 78 dolar seviyelerini gördü.

ZAM YOLDA

Petrol fiyatlarında yaşanan bu artışın pompa fiyatlarına da yansıması bekleniyor.

MOTORİNE ZAM

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yarından itibaren geçerli olmak üzere motorin litre fiyatına 5 buçuk lira ile 7 lira arasında zam bekleniyor.

BENZİNE DE ZAM VAR MI

Benzinin litre fiyatında ise 2 buçuk ile 3 lira arasında artış olması öngörülüyor.

BENZİN VE MOTORİN NE KADAR?

İstanbul'da benzin 58,34 lira, Ankara'da 59,28 lira, İzmir'de ise 59,56 liradan satılıyor.

Motorin İstanbul'da 60,39 lira, Ankara'da 61,49 lira, İzmir'de ise 61,76 liradan satışa sunuluyor.

İRAN HÜRMÜZ BOĞAZI'NI KAPATTI

İran, küresel enerji ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’nı kapattığını açıkladı.

İran Devlet Televizyonu'na konuşan Devrim Muhafızları Generali İbrahim Cabbar, Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını açıklayarak, "Geçmek isteyeni vuracağız. Gelmeyin." uyarısında bulunmuştu.

Cabbar petrol fiyatlarının daha da yükseleceği mesajını vererek, "Petrol fiyatı 82 dolara çıktı ve daha 200 dolara çıkacak.” demişti.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.