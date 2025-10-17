Aksaray'da kafasına kereste düşen çocuk can verdi

- Aksaray'da, mobilya atölyesinde çalışan 16 yaşındaki Ruhi Can Ç.'nin üzerine iskelede duran kereste düştü.
- Sağlık ekipleri geldiğinde çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi ve cansız bedeni morga kaldırıldı.
- Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve çocuğun ölmeden önce sosyal medyada çalışma görüntüsü paylaştığı öğrenildi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı Sokarıklı köyünde bir mobilya atölyesinde çalışan 16 yaşındaki Ruhi Can Ç.'nin üzerine iskelede duran kereste düştü.
İhbar üzerine iş yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Sağlık ekiplerince durumu kontrol edilen Ruhi Can Ç.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Çocuğun cansız bedeni incelemelerin ardından otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken çocuğun ölümünden saatler önce sosyal medyada paylaştığı çalışma görüntüsü ortaya çıktı.