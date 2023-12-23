Aksaray'da kamyonetle çarpışan otomobil ikiye ayrıldı: 5 yaralı Aksaray'da kamyonet ile çarpışan otomobilin ikiye bölündüğü kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

DHA

Aksaray'da merkeze bağlı Gücünkaya köyü yakınlarında Yusuf Çavan (33) yönetimindeki kamyonet, kavşakta Muharrem Koç (19) yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobil ikiye bölünürken sürücü Muharrem Koç ile aynı araçtaki Mustafa Mert Kır (18), Ercan Korkmaz (15), Ramazan Darılmaz (18) ve Mustafa Sert (18) yaralandı.

Kamyonet sürücüsü Yusuf Çavan ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Soruşturma başlatıldı

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)