Aksaray'da kamyonun çarptığı bisikletli çocuk öldü

Manevra yapan kamyonun çarptığı bisiklet sürücüsü 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Aksaray’ın Çiftlik Mahallesi Nevşehir kavşağında Uğur Özkan (39) yönetimindeki 06 DTH 04 plakalı kamyon, kavşakta kırmızı ışıkta durdu, bisiklet sürücü Yusuf Bayrak (14) ise kamyonun sağ tarafında beklemeye başladı.

Özkan, iddiaya göre yeşil ışığın yanmasıyla birlikte kamyonla sağ tarafa manevra yapmak isterken bisiklet sürücüsü Bayrak'a çarptı.

ÇOCUK ÖLDÜ, SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Çarpmanın şiddetiyle devrilen bisikletten yola savrulan ve kamyonun altında kalan Bayrak, ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Bayrak, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Sürücü Özkan, gözaltına alındı.