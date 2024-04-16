DHA
Aksaray İl Jandarma Komutanlığı'na gelen Sağlık beledisinde köpek dövüştürüldüğü ihbarı üzerine Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri hareket geçti.
Havadan drone ile köpek dövüştürülen bölgeyi tespit eden jandarma ekipleri, düzenlediği operasyonda organizatörün de aralarında bulunduğu 2'si köpek sahibi 14 şüpheliyi yakaladı.
93 bin lira ceza yazıldı
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında, 'Kumar oynanması için imkan sağlamak' ve 'Hayvan Hakları Kanunu'na muhalefet' suçlarından adli işlem başlatıldı ayrıca 93 bin 808 lira ceza uygulandı.
Dövüştürülen 2 köpek, koruma altına alınarak hayvan barınağına teslim edildi. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest kaldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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