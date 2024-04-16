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Aksaray'da köpek dövüştüren 14 kişiye 93 bin 808 lira ceza

Aksaray'da köpek dövüştüren 14 kişiye 93 bin 808 lira ceza Jandarmanın havadan drone ile köpek dövüştürdüklerini tespit ettiği 14 kişiye, 93 bin 808 lira para ceza yazıldı.