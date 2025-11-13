Aksaray'da küçük çocuk, babasının kullandığı traktörün altında kaldı

- Aksaray'ın Eskil ilçesinde babasının geri manevra yaptığı traktörün altında kalan 2 yaşındaki Hayrunnisa Ünlü ağır yaralandı.
- Hastaneye kaldırılan küçük çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.
- Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Aksaray'ın Eskil ilçesi Tol Yaylası’nda dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, müstakil evlerinin bahçesinde Muhammed Ünlü traktör ile geri manevra yaptı.
Bu sırada traktör, aracın arkasındaki Hayrunnisa Ünlü’ye çarptı.
İLK MÜDAHALESİNİN ARDINDAN AMBULANSLA BAŞKA HASTENEYE SEVK EDİLDİ
Muhammed Ünlü, ağır yaralanan kızı Hayrunnisa Ünlü’yü, Eskil Devlet Hastanesi’ne götürdü.
Ünlü, buradaki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Burada tedaviye alınan Hayrunnisa Ünlü, doktorların tüm çabasına karşın bugün yaşamını yitirdi.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.