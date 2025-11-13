Aksaray'da küçük çocuk, babasının kullandığı traktörün altında kaldı Eskil ilçesinde babasının geri manevra yaptığı traktörün altında kalan Hayrunnisa Ünlü ağır yaralandı. 2 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.