Aksaray’da otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü Aksaray'da otomobilin odun yüklü kamyonete arkada çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de ağır yaralandı.

İHA

Aksaray merkeze bağlı Yeşilova Beldesi yolunda Mehmet Mun idaresindeki otomobil, İ.Y. (31) yönetimindeki odun yüklü kamyonete arakadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil adeta hurdaya dönerken otomobil sürücüsü Mehmet Mun, kamyonet sürücü İ.Y. ve yanında yolcu bulunan A.D. (28) yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti.

Otomobil sürücüsü can verdi

Yapılan müdahalelerde otomobil sürücüsü Mehmet Mun'un hayatını kaybettiği belirlenirken ağır yaralanan kamyonet sürücüsü ve yolcusu ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenilirken jandarmanın inceleme yaptığı kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.