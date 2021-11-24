Aksaray’da otomobilin çarpması sonucu yaralanarak yol ortasında kalan Alman kurdu cinsi köpeği fark eden polis memuru önce kucaklayarak yol kenarına aldı ve acısını dindirmeye çalıştı.

Aksaray'da Çiftlik Mahallesi Erenler Caddesi üzerinde yaşanan olayda edinilen bilgiye göre, şehir merkezi istikametine seyrederken bir otomobilin altında kalan köpek ayaklarından yaralandı.

Ayaklarının üzerine basamayan Alman kurdu cinsi köpek yaralı halde yol ortasında kalırken, köpeğe çarpan araç sürücüsü durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

KÖPEĞİN YARALARINI FARK ETTİ, YANINDAN AYRILMADI

Bu sırada bölgede devriye atarken yaralı köpeği yol ortasında gören İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde görevli polis memuru yolda kalan köpeği kucaklayarak yolun kenarına aldı.

Ardından köpeğin yaralarını fark eden polis memuru köpeğin başını okşayarak acısını dindirmeye çalıştı.

Aksaray'da polis, yaralı köpeği severek acısını dindirmeye çalıştı VİDEO

TEDAVİ ALTINA ALINDI

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi personeli yaralı köpeği araca alarak götürdü.

Rehabilitasyon merkezi veterineri tarafından hemen tedaviye alınan köpeğin ayaklarında herhangi bir kırık olmadığı anlaşılırken 4 ayağında da yaralar tespit edildi.

Antibiyotik içerikli serum bağlanan köpeğin yaraları da tedavi edilerek rehabilitasyon merkezinde gözetim altına alındı.

Köpeği tedavi eden Aksaray Belediyesi Veteriner Hekimi Ali Alaboyun, “Vatandaşımızın araçla köpeğimize vurması sonucu bize ihbar düştü. İhbar sonrası ekiplerimiz hızlı bir şekilde yönlendirdik. Ekiplerimiz köpeğimizi bulunduğu yerden alıp barınağımıza getirdi. Barınağa geldiğinde yaptığımız ilk kontrollerde her hangi kırık tespit edemedik. Ancak açık yaralarının olduğunu gördük. Genel durumunu düzenleme amaçlı ve yaralarının tedavisi amaçlı sprey uygulaması, antibiyotik ve sıvı tedavisi yapıyoruz. Şu an için hayvanımızın durumu stabil. Tedavisine devam edeceğiz inşallah” dedi.