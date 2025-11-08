Aksaray'da polisten kaçan 15 yaşındaki motosiklet sürücüsü cezayı yedi

- Aksaray'da 15 yaşındaki motosiklet sürücüsü, polisin dur ihtarına uymayarak kaçtı ve yakalandı.
- Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüye toplam 45 bin 746 lira ceza kesildi.
- Cezalar dur ihtarına uymamak, ters yönde seyretmek, plaka kapatmak ve diğer ihlaller içeriyordu.
Aksaray merkez Taşpazar Mahallesi'nde devriye görevindeki polis ekipleri plakası bezle kapatılan motosikletin sürücüsüne dur ihtarında bulundu.
İhtara uymayarak hızla kaçmaya başlayan motosiklet sürücüsü ters şeride girip sokak aralarında izini kaybettirmeye çalıştı.
Kısa süren kovalamaca sonucu yakalanan 15 yaşındaki sürücü H.C.A.'nın ehliyetsiz olduğu belirlendi.
45 BİN 746 LİRA CEZA
Motosiklet üzerinde inceleme yapan trafik ekipleri H.C.A.'ya dur ihtarına uymamak, ters yönde seyretmek, plaka kapatmak, ehliyetsiz araç kullanmak, sigorta ve muayene eksikliği maddelerinden toplam 45 bin 746 lira para cezası kesti.