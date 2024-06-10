Aksaray'da sahte plakalı sürücünün ehliyetine el koyuldu: 48 bin TL ceza kesildi Sahte plaka kullandığı tespit edilen kamyonet sürücüsü polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak ehliyetine el koyulurken 48 bin TL para cezası uygulandı.

İHA

Yurt genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğini önceleyen denetimler devam ediyor.

Aksaray'da ise sahte plakalı kamyonet, polis ekiplerini harekete geçirdi.

Şehir girişinde bulunan Plaka Tanıma Sistemi'nden (PTS) şehir merkezi istikametine giriş yapan 68 KC 177 plakalı kamyonetin, hem çekme belgeli hem de plakasının sahte olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen trafik ve asayiş şubesi ekipleri, aracın gidiş istikametinde peşine düştü.

Araç plakası sahte çıktı

Kamyonet çok geçmeden polis ekiplerince yakalandı. Kamyonet sürücü A.H. (35) araçtan indirilirken araç ve şahıs üzerinde geniş çaplı araştırma ve inceleme başlatıldı.

Yapılan incelemede kamyonetin trafikten çekme belgeli olduğu, ikiz plaka olduğu ve üzerindeki 68 KC 177 plakasının ise sahte olduğu belirlendi.

Ehliyetine el konuldu

Asıl plakası 68 KC 863 olan kamyonet, polis ekiplerince trafikten men edilerek otoparka çektirilirken şahısla ilgili sorgulama yapan polis ekipleri, şahsın ehliyetinin yetersiz olduğu ve 100 ceza puanının dolması nedeniyle ehliyete el koydu.

48 bin TL ceza kesildi

Farklı maddelerden 48 bin lira ceza kesilen sürücü, gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)