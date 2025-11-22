Aksaray'da taşkınlık yapan alkollü şahıslar polise zor anlar yaşattı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Adres yine Aksaray...

Aksaray-Adana karayolu Karasu Kavşağı'nda bulunan bir tesiste, aldıkları alkolün etkisiyle elindeki bıçakla tesiste bulunan vatandaşları rahatsız eden şahıslar, tesis yetkilisi tarafından polise bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen ekipler şahısların üzerini aramak isteyince şahıslar memurlara güçlük çıkardı.

BİBER GAZLI MÜDAHALE

Bir süre sonra polis ekiplerine mukavemette bulunan şahıslardan biri biber gazı sıkılarak etkisiz hale getirildi.

Ardından polis aracına bindirilmek istenen alkollü şahıs bu kez de biber gazının etkisiyle açamadığı gözlerini bahane ederek gözaltına alınmak istemedi. "Benim gözümü açın görmüyorum ben. Neredeyim ben?" dedi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Polis merkezine gitmeyi istemeyen şahıs ve basın mensuplarına görüntü engel olmak isteyen arkadaşı, polis tarafından kelepçe takılarak gözaltına alınırken, bindirildikleri polis aracıyla polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.