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DHA

Aksaray merkez Taşpazar Mahallesi'nde Kazım P. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen bir kadına çarptı.

Olay yerinden kaçan Kazım P., 700 metre ileride de otomobiliyle aydınlatma direğine vurdu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazım P., direğe çarptıktan sonra aracı terk edip koşarak kaçmak isterken polis ekiplerince yakalandı.

Yara almadan kurtulan kadın ise ambulansta yapılan kontrolün ardından hastaneye gitmeyi reddedip olay yerinden ayrıldı.

ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENDİ

Gözaltına alınan Kazım P., yapılan testte 2 promil alkollü çıktı.

Kazım P., bunun üzerine polis ekiplerine, ''Alkollüyüm, ehliyetimi alabilirsiniz, sıkıntı yok" dedi.

Kazım P.'ye alkollü araç kullanmak ve kaza yerini terk etmek suçlarından toplam 13 bin 779 lira idari para cezası uygulanıp ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.