Aksaray'da yerde hareketsiz yatan kadın bekçilere ecel terleri döktürdü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Aksaray'ın Merkez ilçesine bağlı Aratol İstiklal Mahallesi'nde bir vatandaş, 112'ye yerde bir kadının hareketsiz yattığını ihbar etti.

İhbar üzerine bölgeye gelen ve kadını hareketsiz bulan bekçiler kadına seslenince kadının alkollü olduğu tespit etti.

ALKOLÜN ETKİSİNDE OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Bunun üzerine kadına müdahale etmek isteyen bekçiler önce ayağa kaldırmak istedi, kadın ayağa kalkmayınca ambulans çağırmak istedi. Ancak alkollü olan kadın bekçilerin tüm yardım müdahalesini geri çevirerek bekçileri adeta sitem yağmuruna tuttu.

Bekçileri suçlarcasına, "Neden evlatlarımı parçaladınız? Size hakkımı helal etmiyorum" diye konuşan kadın, "Benim analık hakkım bu değil. Ben 6 tane çocuk büyüttüm. 19 yaşındaki çocuğun psikolojisini bozdunuz. Ben bu saçlarımı sizin yazdığınız cezadan kaybettim oğlum. Ben çocuklarımı yoklukla büyüttüm. Yarın yaşayacağım da meçhul" dedi.

BEKÇİLERE HAKARETLER YAĞDIRDI

Kadını son çare eve bırakma yoluna giren bekçi, bu müdahalesinde de olumsuz bir cevap aldı. Bekçinin "Seni eve bırakalım" demesiyle kadın ise, "Bırakırsan ölümü bulursun" diye cevap verdi.

Alkollü kadın daha sonra güçlükle ayağa kalkarak bekçilere küfredip olay yerinden uzaklaştı.