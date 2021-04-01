Alanya'da eski sevgili şiddeti

Antalya’nın Alanya ilçesinde 2 gün önce eski sevgilisi tarafından darbedildiğini söyleyen 24 yaşındaki genç kız, sosyal medyadan yardım istedi.

Antalya'nın Alanya ilçesi Avsallar Mahallesi’nde 2 gün önce meydana gelen olayda B.Y., otomobilinde eski sevgilisi 24 yaşındaki Beyza Yurttaş'ı darbetti.

Aracın içerisinde bayılana kadar dövüldüğünü ve öldüğü sanılarak evinin önüne bırakıldığını öne süren genç kız, jandarmaya giderek şikayetçi oldu.

SERBEST KALDI

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen B.Y., adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

"ÖLMEK İSTEMİYORUM"

Diğer yandan Beyza Yurttaş, darp sonrası çektiği fotoğrafları sosyal medya üzerinden paylaştı. Genç kız sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Ölmek istemiyorum, bana yardım edin.” dedi.









