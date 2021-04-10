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    Alanya'da ikizler aynı gün koronaya yenik düştü

    Alanya'da 58 yaşındaki ikiz kız kardeşler koronavirüs nedeniyle tedavi gördükleri hastanede aynı gün saat farkıyla hayatlarını kaybetti.
    • İHA
    • 10.04.2021 - 11:00
    • Güncelleme : 10.04.2021 - 12:24
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    Alanya'da ikizler aynı gün koronaya yenik düştü

    Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan 2 erkek çocuk annesi 58 yaşındaki Ayşe Hacıkadiroğlu Demirel ve ikizi 2 kız çocuk annesi Şeyda Hacıkadiroğlu Berber, koronavirüs nedeniyle aynı hastanede tedaviye alındı.

    6 SAAT ARAYLA VEFAT ETTİLER

    Bir süredir hastanede tedavisi süren Demirel dün saat 16.00 sıralarında doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybederken, aynı gün saat 22.00'de de kız kardeşi Berber yaşamını yitirdi.

    İkiz kardeşlerin hayatını kaybettiğini öğrenen yakınlar büyük üzüntü yaşadı.

    ikizler

    Alanya da ikizler aynı gün koronaya yenik düştü #2

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