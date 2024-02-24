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Aleyna Çakır'ın ailesi su kuyusuna düştü

Aleyna Çakır'ın ailesi su kuyusuna düştü Bir evde ölü bulunmasıyla gündemde geniş yer edinen Aleyna Çakır olarak bilinen 21 yaşındaki Sema Esen'in Kırşehir'de yaşayan anne ve babası su kuyusuna düşerek yaralandı.