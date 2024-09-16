Aleyna Tilki, İdil Bilgen'i eleştirenlere tepki gösterdi Aleyna Tilki, Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen'e sosyal medyada yapılan eleştirilere tepki göstererek, "Beyniniz ve hisleriniz, herhangi bir güzellik algılayacak kadar özgür değil" şeklindeki ifadeleri kullandı.

Haber Merkezi

Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen, sosyal medyada eleştirildi.

Beğenilmeyen ve kendisine yapılan eleştirileri de duymadığını söyleyen Bilgen'e, Aleyna Tilki'den destek geldi.

Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından, eleştirilerinin genellikle toplumun ya da kendilerine öğretildiği, yerleşmiş güzellik standartlarından kaynaklandığı vurgulayan bir paylaşım yaptı.

"KALİTELİ BİR TÜRK KADINI"

Tilki, yaptığı paylaşımda; "Genellikle güzellik yarışmalarını çok desteklemiyorum ama donanımlı, hikayesi olan, kendi milyarlarca kadının aynısını yapmamış kadınlar gerçekten çok beğeniyorum. Kaliteli güzelliğiyle bir Türk kadını.

Eleştiri yapan insanları normalleştirmemek adına bunu söylemeliyim ki, öğretilmiş bilgilerle yönetilen beyniniz ve hisleriniz, herhangi bir güzelliği algılayacak kadar özgür değil." şeklindeki ifadeleri kullandı.