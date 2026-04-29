Bursa'da depoya silahlı saldırı: Avukat öldü, kardeşi yaralandı

Bursa'nın Gürsu ilçesinde saat 17.00 sıralarında Ağaköy Mahallesi'nde baba ve iki kızının bulunduğu depoya dışarıdan gelen bir araçtan ateş açıldı.

SALDIRIDA AVUKAT KURTARILAMADI

Açılan ateş sonucu kurşunların hedefi olan Elif Ç. dizinden vurularak yaralanırken, kız kardeşi avukat Hatice Kocaefe ağır yaralı olarak kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yaralı Elif Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAÇAN ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Olayın alacak-verecek meselesinden kaynaklanan husumet nedeniyle gerçekleştiği öne sürülürken, jandarma timleri kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.